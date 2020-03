Rai, Venerato: “Milik in partenza, già comunicato al Napoli”

Il giornalista Rai Ciro Venerato, che si occupa principalmente di mercato, ha parlato della situazione relativa a Arek Milik.

Venerato ha svelato che l’attaccante polacco ha comunicato al Napoli la sua intenzione di partire. Di seguito quanto detto sulla situazione di Milik:

“Milik? Da quello che so l’attaccante ha già comunicato al Napoli che non continuerà la sua avventura in azzurro. Con il rinnovo di Mertens non ha più il posto da titolare garantito. Futuro? Qualche squadra l’ha già cercato, ad esempio c’è stata qualche telefonata con l’Atletico Madrid, ma si è parlato anche di Milan.

Per la sua sostituzione è saltato fuori il nome di Jovic mentre escludo quello di Belotti. Il preferito sarebbe Immobile, ma non credo che Lotito lo ceda sotto certe cifre.“

