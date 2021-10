Rainbow Six, il Major di novembre sarà senza pubblico

La software house Ubisoft ha annunciato che il Major di Rainbow Six di novembre si terrà in Svezia, nella città di Gavle.

Il Major, competizione eSport, si terrà dall’8 al 14 novembre e sarà in presenza per le squadre che vi parteciperanno. Purtroppo, però, non è prevista la presenza del pubblico per garantire la sicurezza dei giocatori.

Il Group Stage si terrà dall’8 al 10 novembre, mentre i Play-Off sono dal 12 al 14. Nell’evento finale i giocatori si sfideranno per guadagnare il titolo, il montepremi ed i punti per scalare la classifica globale che gli permetterà di qualificarsi per il Six Invitational del 2022.

fonte: esportsmag.

