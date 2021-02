Rainbow Six Siege: il Six Invitational è rinviato a causa del Covid 19

Ubisoft annuncia il rinvio dell’evento di Rainbow Six Siege, il Six Invitational, che quest’anno si sarebbe tenuto in Europa, a Parigi.

L’evento doveva essere il primo dal vivo (senza pubblico) dopo un lungo anno di assenza a causa del Covid. L’ultimo evento dal vivo è stato proprio il Six Invitational del 2020 tenuto a Montreal e l’edizione di quest’anno è rinviato per lo stesso motivo dell’assenza di eventi: il Covid.

L’annuncio arriva dalla stessa Ubisoft, dove spiega anche che è stato fatto il possibile per far sì che l’evento si tenesse. Questo perché il 29 gennaio la Francia ha annunciato che i confini della nazione sono chiusi a qualsiasi viaggiatore che non fa parte della UE. Da qui la decisione di spostare l’evento ad altra data. A seguire il tweet con il messaggio:

Un messaggio importante sul #SixInvitational 2021 a seguito della chiusura dei confini francesi a tutti i passeggeri extra EU. Vi ringraziamo per l'immenso supporto e per la comprensione. Messaggio completo: https://t.co/QbLpKn2Ojf pic.twitter.com/4hd5YOCxUv — Rainbow Six IT (@Rainbow6IT) February 4, 2021

