Rainbow Six Siege, il Six Invitational si terrà a maggio

Ubisoft ha annunciato le novità relative a Rainbow Six Siege in ambito eSport, annunciando anche quando si terrà il Six Invitational.

L’evento, che si terrà sempre a Parigi, si terrà a maggio in sostituzione del Six Major. Quest’ultimo evento si terrà più avanti nel 2021 mentre il prossimo Invitational ci sarà nel 2022 con sede a Montreal. A cambiare sono anche i roster, dove ogni team potrà mettere sotto contratto un massimo di 12 giocatori.

Here is a full update on Season 2021, including awaited news on our plans for the delayed #SixInvitational 2021! 👀 — Rainbow Six Esports (@R6esports) February 21, 2021

La scelta di portare ad un massimo di 12 giocatori per team è anche per fare in modo che ci siano inserimenti graduali di nuovi giocatori. Per quanto riguarda l’European League e la Challenger League, anche qui ci sono delle novità. Nell’European League non ci saranno pareggi ma tempi supplementari; 3 punti ad ogni vittoria, mentre vittoria o sconfitta nei tempi supplementari daranno, rispettivamente, 2 punti e 1 punto.

Nella Challenger League cambia che ad accedere saranno 16 squadre in totale. Cinque di queste si uniranno dalle qualificazioni. Infine, ultimo ma non meno importante, c’è stato anche l’annuncio della nuova stagione: Crimson Heist. Stagione che sarà disponibile nel mese di marzo (il 16 per i possessori del pass, il 30 per tutti).

