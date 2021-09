L’agente di Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.



“Mi dispiace per come è stato trattato Donnarumma [dal Milan]. Ha fatto una scelta di vita. Sento che la Juventus ha ancora un grande rimpianto per non aver ingaggiato Gigio… e non solo. Keylor Navas? Non c’è dubbio, Donnarumma sarà il portiere titolare del PSG”.

