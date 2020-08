Raiola: “Bernardeschi? Credo la Juve voglia puntarci ancora, ma valutiamo anche l’interesse del Napoli”

Mino Raiola, noto agente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport 24, in cui ha parlato anche del suo nuovo assistito, Federico Bernardeschi.

L’esterno offensivo della Juventus è stato spesso accostato al Napoli e Raiola ha parlato del suo futuro: “Bernardeschi è consapevole di quello che vuole fare. Mi piace molto, ci siamo parlati e ci siamo conosciuti, e ho visto un ragazzo che non si è seduto, che ha capito che la sua carriera inizia ora. L’interesse del Napoli? Lui nella Juventus ci può stare, se ci saranno soluzione migliori, valuteremo tutto. Io sono qui per valutare le cose, non ho mai chiuso le porte a nessuno. Credo che la Juventus voglia puntare ancora si di lui, adesso tocca a Bernardeschi raccogliere la sfida con un nuovo allenatore e con un nuovo sistema di gioco“.

