Attraverso il suo profilo Twitter, Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, smentisce la notizia di un suo rinnovo con il Milan.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT

