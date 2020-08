Rakitic sul Napoli: “Complicato attaccare una squadra ordinata in difesa”

Il centrocampista croato del Barcellona Rakitic ha rilasciato alcune dichiarazioni a “El pais”.

“È sempre complicato attaccare una squadra ordinata in difesa, che accumula uomini in attesa del tuo errore.

In queste gare devi muovere il pallone ed essere preciso, giocare con calma e pazienza.

Certo, non possiamo snaturarci, ci piace attaccare e certamente lasceremo degli spazi.

In alcuni casi devi però avere testa, quando attacchiamo possiamo fare danni, ma dobbiamo farlo insieme. Se non possiamo arrivare alla porta avversaria è meglio se non lasciamo passare loro”.

