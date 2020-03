Il calciatore della Sampdoria, Gaston Ramirez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo del calcio.

“La Sampdoria non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco. E’ una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è una questione di salutare e di etica.”

