Rangers-Napoli, il comunicato del club scozzese: “Al momento la gara dovrebbe svolgersi regolarmente”

Rangers-Napoli, il club scozzese dirama un comunicato in merito alle discussioni sul possibile rinvio della sfida di martedì.

“In questo momento difficile per il Regno Unito, siamo consapevoli della continua incertezza in merito all’organizzazione dei tifosi e ai piani di viaggio per la prossima settimana. Siamo consapevoli della pressione della polizia e delle risorse, in particolare per martedì 13 settembre. Confermiamo che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e Rangers in merito alla partita in programma di UEFA Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre. Al momento, la gara dovrebbe svolgersi alla data e all’ora previste.”

Comments

comments