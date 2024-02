Ranieri: “ I ragazzi sono stati molto diligenti e determinati. Il Napoli è una grande squadra e non volevamo farli ripartire in contropiede”

Dopo il pareggio contro il Napoli, l’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn.

L’allenatore del Cagliari ha iniziato analizzando la partita: “I ragazzi sono stati molto diligenti e determinati. Il Napoli è una grande squadra e non volevamo farli ripartire in contropiede. Nel secondo tempo hanno sfruttato una nostra indecisione e hanno trovato il gol, ma poi ci hanno lasciato la possibilità di pareggiare”.

Su Luvumbo: “Non l’ho coccolato, ci penserò in settimana. Lo sa bene che non mi piace come ha colorato i suoi capelli.

Adesso arrivano delle partite importantissime ed era importante arrivarci con la consapevolezza che ci siamo e che lottiamo fino in fondo”

Sulle partite in trasferta: “Dobbiamo cambiare consapevolezza. Abbiamo l’acqua alla gola e solo giocano così possiamo lottare”.

Sulle dimissioni: “Ero convinto al 99,99% di farlo. Lo spogliatoio mi ha chiesto di restare e lottare con loro per non retrocedere. In tanti anni di calcio non mi era mai successo e quindi sono rimasto”.

Chiosa finale sulle condizioni di Pavoletti: “Ha avuto una distorsione e sembra abbastanza grave”

Comments

comments