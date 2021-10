Ranieri: “Il Napoli può continuare su questa strada, ha ottimi giocatori e un grande allenatore”

L’attuale allenatore del Watford, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai.



“Il Napoli ha iniziato bene e penso che posa continuare Ci sono ottimi giocatori, Spalletti è un grande allenatore e l’ambiente è strepitoso.

Juventus? Allegri può fare tutto. Ci sono dei cicli, sicuramente, la Juve avrà bisogno di ritocchi o nel prossimo mercato o il prossimo anno ma sono sicuro che i bianconeri torneranno a lottare per lo scudetto in questa stagione.

Stefano (Pioli, ndr) mi piace, è un ottimo allenatore e sono contento per lui e per la carriera che sta facendo. L’ho avuto da calciatore e sono felice per lui.



Italia? Mancini ha avuto conferme, dopo il ko era importante dimostrare che la squadra c’era e quella di ieri è stata una grande vittoria.

Europeo? Con le idee dell’allenatore e ciò che è riuscito a inserirle nella testa dei giocatori. Ho visto un gran gioco e una grande volontà. Il calcio è tutto e ha trasmesso la mentalità vincente, oltre alle cose che abbiamo visto in campo”.

