Ranieri sull’addio: “Non ci sono i presupposti per restare”

Claudio Ranieri, in conferenza stampa, ha voluto chiarire le motivazioni che lo hanno portato a dire addio alla Sampdoria.

Queste le sue parole in merito:

“Voglio mettere fine alla telenovela del mio contratto. Oggi ho comunicato alla squadra che non resterò un altro anno, non ci sono i contenuti e i presupposti per restare. Voglio ringraziare tutti dallo staff medico ai fisioterapisti ai miei collaboratori e alla squadra. Ai ragazzi oggi ho parlato e sono stati dei ragazzi meravigliosi, perché soprattutto l’anno scorso durante il lockdown quando noi mandavamo le mail per farli lavorare, loro l’hanno fatto alla grande e i risultati si sono visti.

Ci siamo salvati grazie alla loro professionalità. Quest’anno è stato un campionato bello, combattuto e lottato. Abbiamo fatto delle buone partite e altre no, ma questo nel calcio ci sta. Voglio ringraziare tutti di cuore.”

Poi, sul finire, il saluto ai tifosi:

“Ultima cosa voglio salutare e ringraziare i tifosi. Mi dispiace tantissimo non poter far vedere la Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero di essere stato un rappresentate del Doria che gli sia piaciuto.”

