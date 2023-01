Ranking UEFA 2022/2023 – Napoli terza in Europa

Quando sono i dati a parlare, le cose, anche nel calcio, diventano ovviamente più solenni. Il Napoli terza in Europa.

Il coefficiente annuale UEFA sancisce appunto il primato del Napoli fra le italiane, di gran lunga rispetto alle altre. In particolare la squadra allenata da Luciano Spalletti appare terza in assoluto nella stagione 2022-2023, dietro a Liverpool e Bayern Monaco. Per incontrare la prima italiana dobbiamo scendere al tredicesimo posto dove c’è il Milan, che forte dei suoi 16 punti, si mette davanti al Francoforte prossimo avversario del Napoli, e all’Inter, altra italiana fuori dalle prime dieci. Del resto, la crescita del Napoli in Europa è esponenziale, e lo storico risultato del Maradona in Champions contro il Liverpool ne è più che la conferma, è la consacrazione. Andando più nel dettaglio il Napoli appare ventiduesima nella graduatoria invece generale, dove si inserisce al vertice il Manchester City con 131 punti, anticipando di uno il Bayern Monaco. Per quanto riguarda il funzionamento del coefficiente UEFA che premia in particolar modo le vittorie, la prima parte di Champions League per il Napoli è stata effettivamente ricca, avendo collezionato cinque successi su sei partite totali. Tale mole di vittorie si traduce anche in premi monetari che andranno a rimpinguare le casse societarie, considerando che la UEFA mette a disposizione 2,8 milioni di euro per ogni vittoria in Champions League. Certamente parte della “scalata” della squadra di Spalletti al ranking dell’unione europea di calcio ripartirà da febbraio, quando agli ottavi di fronte ai partenopei ci saranno i tedeschi del Francoforte, che nel campionato della Bundesliga faticano a stare dietro al ritmo del Bayern. I partenopei potrebbero avere dalla loro parte i favori dei pronostici scommesse consultabili insieme a quelli di altre competizioni mondiali e nazionali sui database più aggiornati del web, e la statistica che vede il Napoli mai sconfitto al Diego Armando Maradona in Champions League negli ultimi cinque anni, fa pensare a un sicuro passaggio di turno degli azzurri. L’arrivo ai quarti di finale farebbe fare un ulteriore passo in avanti nel coefficiente UEFA per gli azzurri, che stanno contribuendo e non poco ad alzare il ranking del calcio italiano in Europa con le proprie prestazioni.

Il ranking del torneo europeo è uno dei tanti obiettivi della stagione azzurra, che è cominciata nel migliore dei modi, e ha avuto nei volti nuovi il proprio emblema. Proprio quei calciatori che dovevano “rimpiazzare” beniamini prima rimpianti dal pubblico, come Insigne partito per il Canada e Koulibaly per Londra, quest’ultimo protagonista con il “suo” Senegal all’ultimo mondiale in Qatar 2022. Quegli stessi “rimpiazzi” sono ora invece diventati assoluti protagonisti, e sembrano vestire la maglia azzurra da anni. Parliamo ovviamente di Kim e soprattutto di Khvicha Kvaratskhelia, il numero “77” che ha avuto un impatto devastante sul Napoli, sulla Serie A e sulla Champions League, e il cui cartellino molto probabilmente inizierà a lievitare da gennaio, salendo ben al di sopra dei 60 milioni di euro attuali. Punti UEFA o meno, questo Napoli e questi calciatori sono una realtà bella, convincente e spettacolare del calcio europeo, e il lavoro di Spalletti avrebbe la giusta consacrazione in un titolo (o anche più di uno, scongiuri permettendo).

