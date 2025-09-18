Rasmus Hojlund: “Con il City difficile in 11 figurarsi in 10”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Manchester City

“Difficile oggi. Penso che fosse difficile giocare contro il Manchester City in questo stadio, già è molto dura, poi farlo in inferiorità numerica è ancora più difficile. Partita davvero dura. Il cambio di Kevin De Bruyne? È chiaro che Kevin voleva disputare questa partita ma è l’allenatore che decide e dobbiamo rispettare le sue scelte. Se fosse stato qualcun altro e non Kevin non sarebbe importato“.

Comments

comments