Rasmus Hojlund è da oggi a disposizione di Antonio Conte

Rasmus Hojlund – preso in prestito dal Manchester United nell’ultimo giorno di mercato – è arrivato per la prima volta a Castel Volturno, direttamente dalla Grecia dove è stato protagonista con un gol nel successo per 3-0 della Danimarca
Ora Hojlund è ufficialmente a disposizione di Conte, in vista della trasferta di Firenze di sabato 13 settembre alle 20.45.
Sabato inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45
Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21
Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45
Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45
Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21
Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18