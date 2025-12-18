Rasmus Hojlund: “Felice personalmente e per il gruppo”

Rasmus Hojlund, del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan

“Sono molto felice personalmente e per il gruppo, tra pochi giorni c’è la possibilità di mettere le mani su un trofeo. Lukaku? Io e Rom abbiamo davvero un bel rapporto, lui mi insegna molto. Spero di rivederlo in campo il prima possibile perché è un top player. Ora abbiamo un’ottima opportunità per vincere un trofeo. In finale può succedere di tutto“.

Comments

comments