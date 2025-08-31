Rasmus Hojlund: finite le visite mediche si attende solo l’annuncio

Rasmus Hojlund ha completato le visite mediche a Villa Stuart, si attendono le firme ufficiali e l’annuncio

L’attaccante danese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri e poi partirà immediatamente per raggiungere il ritiro della sua Nazionale. Hojlund risponderà infatti alla chiamata del CT Riemer in vista delle sfide di qualificazione mondiale contro Scozia (venerdì 5 settembre) e Grecia (lunedì 8 settembre). Solo dopo questi impegni, il bomber farà ritorno in Italia per mettersi a disposizione di mister Antonio Conte (dal 9 o 10 settembre, giusto in tempo per preparare la trasferta contro la Fiorentina).

Esordio al Maradona, previsto per il 21 settembre, per Napoli-Pisa.

