Rasmus Hojlund: “He we go”

Rasmus Hojlund: anche il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano annuncia su X la conclusione positiva della trattativa con il Manchester United
Dopo giorni di contatti, è stato raggiunto l’accordo verbale tra tutte le parti coinvolte: il centravanti danese si trasferirà in azzurro con la formula del prestito da 6 milioni di euro, accompagnato da un’opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, per un totale di 44 milioni.
Visite mediche, previste nelle prossime 24 ore, prima della firma ufficiale sul contratto. Una volta completate le formalità, Hojlund sarà a disposizione di Antonio Conte.