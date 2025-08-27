Rasmus Hojlund: siamo vicini alla fumata bianca

Il Napoli vicinissimo a Rasmus Hojlund. Dopo giorni di contatti serrati, gli azzurri hanno trovato un’intesa di massima con il Manchester United per l’arrivo del centravanti danese classe 2003
L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni di euro complessivi. La formula concordata prevede un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, una soluzione che consente al club di De Laurentiis di spalmare l’investimento non gravando sull’attuale bilancio, e allo stesso tempo garantirsi un rinforzo di primissimo livello. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. Lo riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato di Mediaset Orazio Accomando.