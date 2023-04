Raspadori: “All’eliminazione in Champions abbiamo reagito con grande voglia per riprenderci nel migliore dei modi”

Il calciatore del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.

“Dopo l’eliminazione in Champions abbiamo reagito come sempre con grande voglia ed entusiasmo per riprenderci nel migliore dei modi. Pronti per il match di domani a Torino.

Osimhen è una grande persona ed un amico. Quando hai modo di confrontarti con un personaggio del genere, ne giova tutta la squadra. Osi è al servizio della squadra come tutti noi d’altronde.

Kvaratskhelia ha dimostrato tutti i giorni di volersi superare e di andare oltre obiettivi che magari ha già raggiunto. Non vede l’ora di tornare in campo come noi tutti.

Il Maradona è il nostro dodicesimo uomo in campo. La passione e l’amore per il Napoli si sente ogni giorno. Ci ha aiutato nel corso della stagione e siamo contenti di rivedere lo stadio in festa.

Juve? Ci mancano tanti punti per raggiungere l’obiettivo e domani sarà un match molto particolare. Servono intensità e grinta per portare a casa i tre punti. La sfida ai bianconeri è molto sentita e già all’andata mi sono accorto di quanto valga per la città la sfida coi bianconeri.

Mancano solo 11 punti e il nostro obiettivo è solo uno: fare tre punti ogni giornata.

Festa Scudetto? Mi immagino che una volta fatti i punti necessari, possa scoppiare la festa. Prima di vincere matematicamente il tricolore non parliamo di feste.

Nazionale? Un dispiacere non poter giocare con l’Inghilterra. Si cerca sempre di vincere e lo dobbiamo fare ora anche per qualificarci nuovamente all’Europeo”.