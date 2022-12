Raspadori: “C’è da lavorare e continuare a fare quello che stiamo facendo in allenamento con intensità ed entusiasmo”

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, ex del Lille, nel post partita ha commentato l’amichevole giocata contro i francesi del Lille.

“Il dispiacere è soprattutto perché c’erano tante persone allo stadio e non siamo riusciti a dare una gioia, a scendere in campo come dobbiamo in base alle nostre qualità. C’è da lavorare e continuare a fare quello che stiamo facendo in allenamento con intensità ed entusiasmo.

Ci sono stati diversi errori tecnici, ritardo quando andavamo in pressione, ferocia nell’andare a riconquistare palla per ripartire. Sono state fatte anche tante cose giuste, secondo me si deve analizzare quello che c’è da fare meglio e dove migliorare così da ripartire.