Raspadori secondo Sky

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte si è espresso su quello che potrebbe essere il futuro di Jack Raspadori

“Raspadori non ha molto spazio nel Napoli, è duttile e questo può essere un vantaggio come uno svantaggio. Può partire per trasferirsi in un’altra squadra di Serie A? Ha un prezzo, il Napoli non l’ha pagato poco: a quanto lo vendi? Con che soluzione? E a chi? E’ stimato da Milan, Juventus e Atalanta perché è un bravissimo giocatore, ma bisogna capire bene quali siano le intenzioni del Napoli. Voi lo vendereste alla Juve? Se poi lotta con te per i tuoi stessi obiettivi… C’è da valutare anche questo.

Se il prezzo è giusto e a te serve meno, lo puoi vendere a chi lo chiede con grande insistenza, però bisogna pensare a tutto. Raspadori è sul mercato e, se mi chiedete dove possa andare, dico che la squadra che può averne più bisogno è la Juve, che ha meno soluzioni a causa dell’infortunio di Milik, senza dimenticare che Giuntoli lo conosce bene. Se il Napoli lo vuole cedere, sa che ha tanti estimatori che lo seguono.

E’ chiaro che tra Jack e Simeone può partire solo uno dei due: non andranno via entrambi, e il secondo trova ancora meno spazio. Il Torino può cercare Simeone, ma resta da capire se Giovanni cerchi il Torino a sua volta. La sensazione, ad oggi, è che l’idea di rimanere a Napoli anche solo come riserva, ma con la consapevolezza di lottare comunque per qualcosa di importante, sia preferita alla possibilità di fare il titolare a Torino”.

Comments

comments