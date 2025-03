Raspadori segna su rigore il 3-3 dell’Italia contro la Germania. L’Italia esce dalla Nations League

L’Italia pareggia 3-3 a Dortmund ed è fuori dalla Nations League. Azzurri dai due volti. I tedeschi dominano il primo tempo e segnano tre reti: vanno in gol Kimmich su rigore, Musiala e Kleindienst

Nella ripresa è tutta un’altra Italia: doppietta di Kean, negato rigore a Di Lorenzo (prima dato poi tolto dal Var), successivamente concesso penalty per un fallo di mano: Raspadori fa 3-3 ma non basta

Raspadori: “Siamo delusi perché rimontare 3-3 a casa loro senza qualificarci è dura, teniamo il positivo e ripartiamo da quello. Non possiamo concedere quel primo tempo. Peccato per quel rigore dato e poi tolto ma inutile ora recriminare. Nel primo tempo siamo stati sotto il nostro livello, non possiamo concedere tre gol. Siamo stati poco determinati e poco cattivi nelle scelte”.

Le parole di Di Lorenzo: “l fallo che ho subito in area? Per me era rigore! Brutto primo tempo, abbiamo preso tre gol – il secondo in particolare – che a questi livelli non vanno presi. Nel secondo tempo abbiamo mostrato l’atteggiamento giusto. Ora ci prepariamo alle qualificazioni mondiali dal 6 giugno”.

Comments

comments