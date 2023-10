Raspadori: “Siamo partiti bene e poi abbiamo avuto difficoltà. Penso che si stato questo il cambiamento ci è stato nel secondo tempo. Sulla punizione…”

Nel post-partita di Napoli-Milan, Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Ho deciso di calciare sul palo di Maignan quando Politano è passato sopra la palla, perchè gli ho visto fare un passo verso il suo palo e fortunatamente è andata bene”.

Netto miglioramento nel secondo tempo con te e Simeone insieme. “Siamo partiti bene e poi abbiamo avuto difficoltà ad andarli a prendere. Penso che si stato questo il cambiamento ci è stato nel secondo tempo. Eravamo più organizzati, abbiamo rivisto un po’ le posizioni su come pressarli. Sicuramente senza palla siamo stati molto più bravi, abbiamo fatto in modo di portare loro a cacciarla via, andare noi sulla seconda palla e costruire gioco. Quindi questo dal punto di vista tattico è stato un cambiamento che ci ha fatto avere questa reazione. Al di là di questo quando perdi 2-0 e sei in difficoltà con una squadra come il Milan ed hai la forza di reagire avremmo potuto anche vincerla anche essendo uno in meno. Però ci sono tante cose positive e alte sulle quali andare a lavorare”.

Ti trovi meglio con un’altra punta accanto? “Come ho già detto altre volte, quando sono nelle zone centrali del campo penso di riuscire ad esprimermi nel modo migliore. Poi, come caratteristiche, se c’è una punta affianco alcune palle sporche o alte sono più facile da gestire in due. Io mi sento a mio agio nel giocare in quella zona del campo e sono contento”.

