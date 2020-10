Raul Albiol: “A Napoli stavo molto bene, i tifosi sono passionali”

Raul Albiol, ex difensore del Napoli, in un’intervista a Las Provincias è tornato a parlare dei suoi anni con la maglia azzurra.

L’ex difensore spagnolo ribadisce il fatto di essere stato molto bene a napoli. A seguire le parole di Raul Albiol:

“A Napoli stavo molto bene. Arrivai nel 2013, al Real Madrid non era finita nel migliore dei modi. Benitez mi accolse benissimo e i tifosi mi riempirono d’affetto. Ricordo quando battemmo la Juventus a Torino e al ritorno trovammo oltre 5 mila persone a far festa all’aeroporto, ci vollero tre ore solo per uscire col pullman. Andammo a Castel Volturno scortati da auto e moto, è bello pensare che li abbiamo resi felici con una Coppa Italia e una Supercoppa. Sono tifosi passionali, quando esci di casa non puoi fare un passo. Conservo splendidi ricordi.”

