Raul Albiol: “Napoli? Non so come ricambiare tanto amore, ma voglio godermi la Champions con il Villareal”

L’ex difensore del Napoli e fresco campione d’Europa con il Villareal Raul Albiol, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Sono molto felice della vittoria in Europa League per me, per la squadra e per la gente. Siamo nella storia. Ma il calcio è questo: è sognare.

Mancato scudetto con il Napoli? Ecco, quella è la più grande delusione della mia carriera: lo meritavamo, ci credevamo, e vedere vincere l’Inter con gli stessi punti, 91, fa ancora più male.

Tifo da Napoli? Ho capito che tantissima gente era dalla parte mia e del Villarreal nonostante Cavani. Sono così felice e credetemi: non so come ricambiare tanto amore. Anche io ho un grande amore per Napoli: per come mi hanno trattato la gente, i compagni, il presidente e la sua famiglia. Ecco perché sono rimasto sei anni, mai così tanti neanche a Madrid e Valencia.

ADL pensa ad un mio ritorno? Mi fa piacere, sono contento, ma una cosa del genere mi sembra difficile. La mia è stata una scelta di vita: se non fosse stato il Villarreal, non avrei lasciato Napoli. Abbiamo scelto la famiglia, gli amici, casa nostra: alla mia età ragiono giorno per giorno, e oggi dico che voglio godermi la Champions in una società che mi ha voluto fortemente e mi riempie d’affetto. Ho un altro anno di contratto e poi… boh. Chissà.

Spalletti? Un allenatore dal grande nome, di livello mondiale. Il presidente è sempre bravo a scegliere i tecnici. L’obiettivo deve essere la Champions, ha la squadra per rientrare, ma può lottare anche per vincere l’Europa League e lo scudetto. C’è grande rivalità in Italia e dunque tutti perderanno punti”.

