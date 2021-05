Real Madrid: Allegri il prescelto per sostituire in panchina Zidane

Massimiliano Allegri è il prescelto per allenare il Real Madrid, se Zinedine Zidane confermasse la sua intenzione di lasciare il club a fine stagione, come già ha fatto intendere nella sua ultima conferenza stampa.

I contatti tra i blancos e l’ex allenatore della Juventus vanno ormai avanti da diverse settimane e, a meno di clamorose sorprese o di un improvviso dietrofront da parte di Zidane, l’intenzione è quella di trovare un accordo e permettere così ad Allegri di sedersi sulla panchina del Real Madrid. Già in passato Florentino Perez aveva espresso il proprio gradimento per il lavoro di Allegri, salvo poi non poterlo portare a Madrid visto che l’allenatore era legato a un contratto con la Juventus.

Fonte Sky

