Real Madrid: Florentino Perez in difficoltà dopo il flop della Superlega

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola il presidente del Real Madrid dopo il caos Superlega è finito nel mirino delle critiche e dei social.

I tifosi del Real Madrid temono i possibili effetti devastanti sul club per il muro contro muro con l’UEFA.

Una eventuale stangata dell’UEFA comprometterebbe le sorti di tutto il club e non del solo Perez.

Il New York Times ha sottolineato come lo stesso Perez stia cercando il cavillo giuridico che gli permetta di multare i club che hanno girato le spalle al progetto della Superlega.

Un sondaggio ha evidenziato come il prestigio di Perez sia in caduta libera sia in Spagna, dove ha suscitato soprattutto un sentimento di rabbia, che a livello internazionale.

