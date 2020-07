Real Madrid, Jovic in isolamento: ha avuto contatti con un amico positivo al Coronavirus

Stenta a decollare l’esperienza al Real Madrid per Luka Jovic, arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni.

Dopo essersi infortunato al piede destro durante la quarantena, l’attaccante serbo è alle prese con un nuovo contrattempo, che lo costringerà a rimandare ulteriormente il suo rientro in campo: il ragazzo è attualmente in isolamento per Covid dopo che un suo amico, che aveva frequentato nei giorni scorsi, è riscontrato positivo ad un test sul virus.

I test effettuati su Jovic avrebbero dato esito negativo ma prima che il giocatore possa ricongiungersi ai compagni serviranno altre analisi per confermare l’assenza assoluta di coronavirus. Tutto è nato dalla visita a Madrid di un amico di Jovic arrivato da Belgrado e sottoposto a tampone, secondo il protocollo del Real, che prevede test a chiunque faccia visita ai calciatori. Stagione da dimenticare, dunque, per Jovic, che potrebbe anche cambiare aria durante la prossima estate: il ragazzo, infatti, piace tantissimo al Milan, ed è stato spesso accostato anche al Napoli.

