Real Madrid: niente Bernabeu per le partite in casa

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Marca il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha annunciato che i ‘blancos’ non giocheranno le partite casalinghe previste a porte chiuse della Liga al Santiago Bernabeu.

Queste le parole del numero uno del Real Madrid.

“Voglio ringraziare, ed esprimere la mia personale gratitudine, ai soci che, con la propria generosità, hanno sostenuto il club, rinunciando ai diritti derivanti dall’interruzione dell’attività agonistica.

Nei prossimi giorni riceverete una comunicazione con le diverse opzioni offerte agli abbonati per compensare l’importo delle partite della stagione in corso che, come previsto, si disputeranno a porte chiuse.

Per questo abbiamo preso la decisione di giocare allo stadio Di Stefano nella nostra ciudad’.

