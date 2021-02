Real Madrid, Zidane nervoso: “Ditemi in faccia che non mi volete più”

In conferenza stampa, Zinedine Zidane è parso particolarmente nervoso sulla situazione che si sta vivendo nel Real Madrid.

Con toni forti, Zidane ha difeso lui stesso ed i giocatori dopo il ko contro il Levante. A seguire le sue parole riprese da calciomercato.com:

“Ci meritiamo di metterci la faccia fino al termine della stagione, di giocarci questa Liga. Abbiamo vinto solo pochi mesi fa l’ultimo campionato, non anni fa. Io e i miei calciatori non molliamo nulla, meritiamo rispetto.

Ditemi in faccia “ti vogliamo cambiare”, non alle spalle. Mi fa ridere che mi facciate certe domande tutte le volte che perdiamo; quando le cose non vanno bene, mi sento il primo responsabile, ma meritiamo rispetto dalla stampa.”

