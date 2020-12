Real Sociedad, Alguacil alle prese con un’assenza importante

Giovedì la Real Sociedad scenderà allo Stadio Maradona di Napoli. Il Corriere dello Sport riporta le parole dell’allenatore.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sugli infortuni in casa Real Sociedad, prossima avversaria del Napoli in Europa League. Giovedì al San Paolo potrebbe mancare Oyarzabal, talento degli spagnoli, che s’è dovuto fermare a 10′ dalla partita contro il Rijeka per una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso destro. L’allenatore ha detto: “Ho i miei dubbi possa giocare, vediamo ma può essere rischioso”. Pretattica o sincerità?

