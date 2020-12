Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha paraltoa al termine della partita pareggiata contro il Rijeka in Europa League.

“Visto il risultato nell’altra partita del girone, siamo costretti ad andare al Napoli per vincere, quindi non cambia nulla. Se riusciremo a giocare una gara simile a quella giocata in casa contro il Napoli, sono convinto che questa squadra vincerà la sfida in Italia contro gli azzurri”.

