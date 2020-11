Real Sociedad, si ferma David Silva: lesione al bicipite femorale. Infortunato anche Guridi

La Real Sociedad, avversaria del Napoli in Europa League, rischia di perdere per un lungo periodo David Silva. Infortunio anche per Guridi.

Brutte notizie per la Real Sociedad, avversario del Napoli in Europa League. Gli spagnoli, che giocheranno al San Paolo il 10 dicembre nell’ultima giornata del girone, hanno infatti diramato un comunicato sulle condizioni di David Silva e Jon Guridi.

Per Silva è stata evidenziata dagli esami una lesione di primo grado al bicipite femorale, mentre Guridi ha subito una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Per i due sono già iniziate le cure e la fisioterapie, il loro recupero sarà valutato nei prossimi giorni.

