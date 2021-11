Creati bot per appoggiare la Superlega

Calcio e Finanza ha reso noto che sono stati creati del bot per appoggiare il Real Madrid per il progetto della Superlega.

Un report dettagliato della società di consulenza Pandemia Digital reso pubblico da El Confidencial ha svelato che i social network, in particolare Twitter, sono stati utilizzati per guidare l’opinione pubblica sul tema Superlega e generare un clima favorevole nei confronti del progetto e del suo principale promotore, il presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

Gli stessi sono stati utilizzati anche per attaccare i principali oppositori del progetto: il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il presidente della Liga spagnola Javier Tebas.

Secondo questo report, centinaia di “bot” e account falsi hanno cercato di far pendere la bilancia su Twitter attraverso l’hashtag #EstamosContigoPresi, che ha promosso il sostegno al presidente del Real quando la Superlega si è sciolta nel giro di 48 ore.

Un hashtag che ha generato 18.000 tweet da circa 7.000 account, molti dei quali di breve durata e quasi senza follower. Questa indagine mira a dimostrare che si trattava di una campagna per la quale sono stati utilizzati dei bot (account automatici creati per uno scopo specifico) e identifica due comunità principali: quella araba, con l’account @rm4arab come centro operativo, e quella dei madridisti.

Solo nelle 72 ore successive alla diffusione del progetto Superlega, il 18 aprile, sono stati generati più di due milioni di tweet sull’argomento, da un totale di 272.000 account. Lo studio di Pandemia Digital evidenzia che «la stragrande maggioranza dei tweet influenti era contro la Superlega», ad eccezione dei profili del Real Madrid e della trasmissione “El Chiringuito”.

«Se analizziamo gli account che hanno messo più tweet, vediamo che hanno centinaia di migliaia di tweet automatici, diversi al secondo, e che ritwittano solo, per lo più, i profili ufficiali del Real Madrid, di “El Chiringuito” e “troll, sottolinea il report.

Dal 23 aprile, con quasi tutti i club fuori e il mondo del calcio nettamente schierato, è partita una campagna con l’hashtag #CeferinOut che ha raggiunto la classifica mondiale degli hashtag più in voga con oltre 220.000 post su Twitter. Allo stesso tempo, è stata creata anche una mobilitazione contro Javier Tebas (#TebasDimisión) ed è diventato il secondo argomento più commentato in Spagna.

Infine, El Confidencial ha fatto notare che sono state effettuate anche campagne per richiedere la cancellazione degli abbonamenti a Movistar (#BajaMovistar) perché, secondo i profili Twitter in questione, i programmi di questa rete manipolavano i propri contenuti al fine di danneggiare il Real Madrid.

Comments

comments