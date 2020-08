Reguilon, il predestinato leader dalla tecnica sopraffina

Sergio Reguilon Rodriguez, classe ’96, è in cima alla lista per il terzino sinistro del Napoli. Un predestinato dal cuore “merengue”.

Sergio Reguilon Rodriguez, nato a Madrid il 16 dicembre 1996, è un prodotto della “cantera” del Real Madrid nella quale entra a soli 8 anni, dopo che a 4 era già passato per la “Fundación Real Madrid Becerril”, fondazione che insegna ai bambini i valori del club, gli fa sostanzialmente da scuola e, ovviamente, da scuola calcio. Fin dalle sue prime apparizioni nel settore giovanile “merengue” viene etichettato come uno dei più brillanti prospetti della sua generazione.

Dopo 4 presenze in Youth League nel 2014, nella stagione 2015/16 arriva il prestito al Logrones, in Segunda Division, con cui fa le prime esperienze con i professionisti: 9 presenze prima di far ritorno alla casa base, dove viene promosso nel “Castilla” e chiude alla grande la stagione con 18 presenze alternandosi tra la fascia sinistra ed il centro della difesa. Nel 2016/17 torna in prestito al Logrones, dove però diventa immediatamente un pezzo fondamentale, mettendo a referto 31 partite, 7 gol e un assist. Dopo ancora un anno nel “Castilla”, nella stagione 2018/19, Zidane gli regala l’esordio in prima squadra: il 2 ottobre, in Champions League, da titolare contro il CSKA Mosca. Da quel momento la sua vita cambia, la sua stagione pure, diventando pian piano titolare fisso del Real Madrid: 22 presenze e 3 assist alla fine.

In questa stagione si è nuovamente messo in mostra in prestito, al Siviglia, con 36 partite divise tra Liga, Copa del Rey ed Europa League, con 3 gol e 4 assist ad impreziosire un curriculum già di tutto rispetto.

Terzino sinistro, Reguilon ha messo in mostra nella propria carriera tutta la sua versatilità, giocando non solo come difensore centrale, ma sia come centrocampista sinistro, sia come ala sempre sulla corsia mancina. Com’è normale che sia per ogni terzino nel calcio moderno, è dotato di grande velocità e, soprattutto, di una resistenza che li permette di arare la fascia senza soluzione di continuità. Ma quello che salta agli occhi è la sua tecnica individuale che, unita alla sua propensione offensiva, lo rendono una spina nel fianco costante per qualsiasi difesa. Inoltre, cresciuto all’ombra di Sergio Ramos e con il sangue “merengue” che gli circola nelle vene, Reguilon ha le stigmate del predestinato e la personalità ed il carisma di un vero leader.

Anche per questo, la valutazione del Real Madrid è alta: tra i 25 e i 30 milioni di euro per un ragazzo che, a 23 anni, non ha ancora espresso il suo massimo potenziale. La procura è affidata alla Sports Invest UK ltd di Kia Joorabchian.

Comments

comments