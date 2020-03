Reina: “Ho avuto i sintomi del coronavirus”

L’ex portiere del Napoli Pepe Reina, oggi con la maglia degli inglesi dell’Aston Villa, ai microfoni dell’emittente radiofonica Cadena Cope ha svelato di aver avuto i sintomi del coronavirus.

““La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me.

Ora il peggio è alle spalle.

Qui non si fanno i test e questo se non stai proprio male al punto da dover andare in ospedale.

I sintomi li ho avuti ed è dura, è come se mi fosse passato addosso un camion però adesso mi sento benissimo”

