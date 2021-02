Reina, il papà: “Al Napoli farebbe comodo qualche altro leader”

A Radio Kiss Kiss Napoli, Miguel Reina – padre dell’ex portiere del Napoli, ha espresso la sua opinione sulla possibilità che gli azzurri rimontino il Granada.

“Data la qualità dei giocatori di Gattuso, tutto è possibile. Il 2-0 dell’andata mi ha stupito molto, non mi aspettavo una partita così da parte del Napoli. Il Granada è comunque una formazione che corre tantissimo e colpisce in ripartenza”.

L’ex calciatore commenta poi il difficile impegno della Lazio contro il Bayern Monaco: “Parliamo di un’eliminatoria, sarà una gara difficile. La Lazio è cosciente dei rischi che presenta questo tipo di sfida, ma i biancocelesti sanno anche di potersela giocare. Spero che Pepe possa vivere una grande notte, con una vittoria sarebbe ancora meglio”. Chiusura in chiave partenopea: “Il Napoli ha Insigne come leader, ma delle figure importanti in campo farebbero comodo. Spero che il Napoli superi presto tutte queste difficoltà, perché la nostra famiglia resta molto legata alla città di Napoli”.

