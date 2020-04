Reina: “Magari un giorno torno a Napoli come allenatore”, poi parla di Mertens e Koulibaly

L’ex portiere del Napoli Pepe Reina, oggi in forza agli inglesi dell’Aston Villa, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla diretta Instagram “Che fatica la vita da bomber”.



“E’ più importante lasciare il segno come uomo piuttosto che come calciatore. Il nostro lavoro è svolto in un mondo effimero, dura quanto dura. L’uomo invece resta per tutta la vita.

Tornare al Napoli? Mi mancano 1-2 anni di carriera. Come giocatore non avrò possibilità, come allenatore, chissà”.

Finito il prestito all’Aston Villa dovrò tornare, l’idea è fare al Milan l’ultimo anno di contratto che mi rimane.

Da piccolo ero tifoso del Barcellona, ma oggi penso alla Nazionale spagnola. Poi il Liverpool, che mi è rimasto nel cuore più delle altre squadre.

Mertens? Un grande amico, come giocatore non si discute. Ciro è una grandissima persona con grandi valori che raramente si trovano nel mondo del calcio.

Benitez è l’allenatore che mi ha fatto crescere di più.

I portieri più forti in attività? Alisson, Oblak, Donnarumma e Neuer. Donnarumma è una forza della natura, sembra nel calcio da 10 anni ma ha solo 21 anni.

Koulibaly il difensore che mi ha dato più sicurezza, era qualcosa di straordinario. In nazionale Sergio Ramos. A Liverpool Agger-Carragher. Negli ultimi anni la coppia Koulibaly-Albiol se era a posto era fenomenale. Messi è per me il giocatore più forte in attività”.

