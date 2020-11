Reja: “Gattuso è entrato nella testa dei calciatori, può essere l’anno buono per il Napoli”

Edy Reja è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del Napoli, di Gattuso e della situazione sul rinnovo di Hysaj.

Per l’ex allenatore del Napoli questo può essere l’anno buono per primeggiare in classifica. Di seguito le sue parole:

“Io auguro a Gattuso di essere amato a Napoli quanto lo sono io. Gattuso è entrato nella testa dei calciatori, farò di tutto per parlarci se domenica sera le cose dovessero andare bene ma a quel punto dovrebbe fare anche il pompiere. Il Napoli ha una spina dorsale importante, c’è una grande occasione per gli azzurri: primeggiare in classifica. Penso che questo sia l’anno buono per puntare al vertice.

Hysaj ha trovato fiducia, forse era stato messo nel dimenticatoio da Ancelotti che magari non lo riteneva adatto; è il mio capitano, con Gattuso ha ritrovato la miglior condizione sono felice che abbia fatto bene con il Napoli e con noi. Gli auguro di tornare presto, dispiace che ha contratto il Covid; Rinnovo con il Napoli? Sarei felicissimo se Hysaj rinnovasse. E’ un professionista esemplare, merita il rinnovo. Sempre presente, disponibile, attento. Una persona speciale.”



