Reja: “Hysaj sta attraversando un momento di splendore”

L’ex allenatore del Napoli Edy Reja, attuale CT dell’Albania, ha parlato di Elseid Hysaj in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Hysaj sta attraversando un momento di splendore. Djimsiti è un gioello Kumbulla ha ampi margini di miglioramento.

Nel sistema calcistico italiano ci sono 11.500 tesserati di etnia o origine albanese. Molti dei quali sono figli di chi si è trasferito da noi negli anni novanta”.

