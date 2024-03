Reja:”Calzona la scelta migliore. Spero resti anche il prossimo anno”.

Edy Reja a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live:



“Con le vittorie con Sassuolo e Juventus finalmente è arrivata un po’ di serenità.

Molto è cambiato nel Napoli, specie in mentalità e nel modo di giocare grazie a Calzona: Ciccio è stato bravo a recuperare il Napoli, a salvare una nave un po’ allo sbando, facendoci rivedere qualcosa della squadra del passato.

Prima non era la squadra che eravamo abituati a vedere.

Bisogna migliorare ancora, c’è la possibilità di crescere, ma la strada è quella giusta.

Quella di De Laurentiis è stata una scelta giusta e lui ha sempre queste intuizioni felici.

Non l’ho consigliato io, col presidente ci siamo sentiti in questo periodo difficile un paio di volte ma l’ingaggio di Calzona è una sua idea.

Ha fatto una scelta coraggiosa, pensando forse che peggio di come stava andando non si potesse fare.

Mazzarri è stato anche sfortunato, avendo avuto una squadra con tanti infortunati.

Poi il Napoli ha avuto chiari problemi atletici. Diciamo che, con rispetto del lavoro di tutti, è stato buttato via un po’ di tempo, un peccato.

Questo perchè dopo lo scudetto tutti ci aspettavamo un campionato di vertice, il Napoli è una squadra forte che poteva lottare con l’Inter, non dico per vincere un altro titolo ma comunque me la immaginavo molto più in alto.

Insomma, abbiamo perso 4-5 mesi. Dico “abbiamo” perché mi sento napoletano e provo sempre grande affetto per i tifosi, sono innamorato della città e sono legato alla famiglia De Laurentiis.

Calzona è stato tanti anni con Sarri e anche uno con Spalletti, conosce perfettamente la squadra e il modello di gioco. Ero convintissimo che facesse bene.

Dove si può arrivare? È un po’ tardi, mancano poche partite e non se ne può sbagliare nessuna. Il Napoli deve provare a fare 30 punti in 11 gare .

La Juventus haavuto delle palle-gol importanti, ma perché gliele ha concesse il Napoli con qualche errore di disimpegno. Se migliora nell’aspetto difensivo e se si organizza per riconquistare subito la palla con grande intensità il Napoli è destinato a crescere.

Spero che Calzona rimanga anche oltre questa stagione.

Come coniugare il lavoro di CT con quello di allenatore di club? Sono stato in Albania per quattro anni e guidare una Nazionale è qualcosa di diluito, la senti solo in settimana quando ci sono le partite.

Con gli Europei è diverso, ma Calzona può farcela. Saprà lui come fare, poi ha anche Hamsik che è un punto di riferimento importante.

La sfida con Barcellona? Sono convintissimo che con questo nuovo corso il Napoli possa farcela anche in Champions.

