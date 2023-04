Renica: “Il Napoli ha stravinto il campionato e ha meritato questo scudetto. Sono molte le analogie con il 1987”

L’ex giocatore Alessandro Renica ha parlato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

Sta per arrivare il terzo scudetto.

«La gente lo aspetta da 33 anni».

A Capodichino l’altro giorno c’erano diecimila persone.

«È solo un assaggio. Il Napoli ha stravinto il campionato e ha meritato questo scudetto. Sono molte le analogie con il 1987».

In che senso?

«Anche noi dominammo la serie A proprio come questo Napoli. Il primato non è stato mai messo in discussione, il secondo – invece – fu più combattuto e poi lo vincemmo alla fine».

Quella del Napoli è stata una cavalcata trionfale. «Assolutamente sì. E la vittoria contro la Juventus allo Stadium è stata la ciliegina sulla torta di una stagione esaltante. La gente deve essere orgogliosa di questa squadra e del suo cammino.

Chi critica, evidentemente, è in malafede».

L’eliminazione in Champions sposta il giudizio?

«No davvero. Il Napoli meritava di passare il turno. Il calcio vive di

fortuna e sfortuna ma anche di arbitraggi clamorosi. È stato talmente evidente che non posso far finta di nulla. Di solito non parlo mai di queste cose. Ma adesso bisogna assaporare questo momento dopo 33 anni.

Questo scudetto è strameritato, è stato conquistato sul campo e con largo anticipo».

È sempre lo scudetto di Maradona. È d’accordo, Renica? «Assolutamente sì. Diego ha scritto la storia. È venuto a Napoli e l’ha fatta conoscere nel mondo.

I giocatori scelgono questa maglia perché ci ha giocato il più grande di tutti i tempi. La gente lo ama: ha capito più di tutti il valore dell’uomo Maradona, aldilà del calciatore».

