Renica: “Il Napoli sta tornando. Senza attaccanti non si va da nessuna parte”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Renica, allenatore ed ex giocatore del Napoli.

“Visita all’altare di Maradona? Era dovuta, non abbiamo potuto omaggiarlo per via del COVID-19. E’ stata una grande emozione vedere quel murale e tutto l’amore poi messo da parte del quartiere che è un po’ il cuore di Napoli. La figura di Maradona resta sempre forte, da vicino è tutto di una bellezza esagerata. Sono cose che per capirle bisogna viverle andare sul posto, descriverle rimane difficile. Il lavoro fatto è stato fantastico, complimenti a chi ha portato avanti questa iniziativa.

Il Napoli pian piano sta tornando a fare punti, senza attaccanti non si va da nessuna parte. Ci sono state molte polemiche e molto dannose per nulla. Una squadra senza attaccanti non può andare da nessuna parte”.

Comments

comments