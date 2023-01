Repice: “Il Napoli in Italia è ingiocabile, può arrivare tra le prime quattro in Europa. Osimhen è così inferiore ad Haaland? Ho solo il terrore che arriveranno offerte che non potranno essere rifiutate…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Repice, storico telecronista RAI:

“Obiettivamente, la coppia Osimhen-Kvaratskhelia è brillante. Il discorso reale, però, è un altro: Osimhen è così inferiore ad Haaland? È un discorso che davvero mi fa pensare che questo Napoli possa anche arrivare in fondo alla Champions. Il Napoli ha compiuto il salto di qualità in Italia, è ingiocabile e lo abbiamo capito tutti: perché non compiere il salto di qualità anche in Europa e lottare per la Champions League? Una squadra che gioca così può arrivare tra le prime quattro d’Europa, azzardo. Osimhen è tra i migliori al mondo e il mio grande terrore è che arrivino dei valigioni di soldi con offerte che non si possono rifiutare. Sarebbe una perdita clamorosa non solo per il Napoli, ma anche e soprattutto per la Serie A. Ci vorrebbe una tutela della UEFA contro lo strapotere economico della Premier e del PSG.

Allegri? Ha comunque giocato a Napoli con tre attaccanti e Kostic, poi gli azzurri li hanno asfaltati su qualsiasi settore del campo. Quando una squadra è più forte, anche certi calciatori finiscono con il sacrificarsi in difesa pur di arginarli. La qualità del Napoli sta nella qualità dei suoi calciatori, Spalletti è il più bravo di tutti nel metterli in campo. Non a livello europeo, a livello mondiale! Spalletti sottolinea sempre che la sua sia una squadra di gente perbene e professionale, questo sta facendo la differenza. Conta molto più della tattica.

Il campionato è chiuso? No, non è chiuso un bel niente. Siamo ancora a gennaio e mancano almeno venti partite, il pallone è sempre imprevedibile”.

Comments

comments