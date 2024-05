Report azzurro: personalizzato per Juan Jesus e terapie per Zielinski

Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A

Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Terapie per Zielinski.

https://sscnapoli.it/napoli-report-allenamento-3-maggio-2/

Comments

comments