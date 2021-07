Stando a quanto riportato dai colleghi di Repubblica ai Quartieri Spagnoli sarà allestito un maxischermo per vedere la finale degli Europei.

Inizialmente sembrava che il comune di Napoli avesse vietato l’allestimento di maxischermi in giro per la città ma, come riportato da Repubblica, pare che verrà fatta un’eccezione in questa circostanza.

Comments

comments