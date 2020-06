Repubblica: Amazon interessato alla Serie A, per Sky divieto di esclusiva online

La redazione di Repubblica fornisce un’importante indiscrezione riguardo un possibile interesse di Amazon per i diritti tv della Serie A.

Sembrerebbe, infatti, che il colosso americano guidato da Jeff Bezos sia fortemente interessato a comprare i diritti tv del campionato italiano dopo aver raggiunto già degli accordi con Premier League e Bundesliga. L’interesse deriverebbe dal divieto di esclusiva sul web per i dirtti tv imposto dal Governo. In sintesi non sarà più possibile, nel triennio 2021-2024, replicare lo schema attuale col quale Sky e Dazn si dividono la Serie A

Comments

comments