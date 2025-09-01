Repubblica annuncia quale sarà la sede del nuovo centro sportivo

L’edizione on line di Repubblica entra nei dettagli dell’annuncio fatto dal presidente



“Aurelio De Laurentiis aveva annunciato pubblicamente per il 1° settembre l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli e per onorare la sua promessa ai tifosi ha pubblicato un post sul suo account social.

“Ecco la prima pietra, oggi ho firmato l’opzione di acquisto per il terreno”, ha scritto infatti il presidente, allegando letteralmente la foto di un sasso.

L’iter è dunque iniziato più o meno nei tempi previsti, anche se i tempi per la realizzazione del Training Center si annunciano ancora lunghi ed è auspicabile che non ci siano sorprese o contrattempi.





La zona individuata è in località Succivo, ma almeno per tutta questa stagione la casa degli azzurri continuerà a essere a Castel Volturno”.

